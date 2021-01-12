Traktör kazasında ölen baba ve oğlu, toprağa verildi - Son Dakika
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Traktör kazasında ölen baba ve oğlu, toprağa verildi

12.01.2021 15:40
Traktör kazasında ölen baba ve oğlu, toprağa verildi

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak hayatlarını kaybeden Mehmet Özuçar (60) ile oğlu Okan Özuçar (25) toprağa verildi.

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak hayatlarını kaybeden Mehmet Özuçar (60) ile oğlu Okan Özuçar (25)  toprağa verildi.

Kaza, dün Manyas ilçesindeki kırsal Hamamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Mehmet Özuçar ve oğlu Okan Özuçar, tarladan eve dönmek için traktörleriyle yola çıktı. Ancak baba Özuçar'ın kullandığı 10 ADF 455 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Kazada baba ve oğlu, traktörün altında kalarak, hayatlarını kaybetti.

Mehmet Özuçar ve Okan Özuça'nın cenazeleri bugün ilk olarak evlerininin önüne götürüldü. Helallik alındıktan sonra da cenaze namazına müteakip, Hamamlı Mahallesi Mezarlığı'nda  toprağa verildi.

Traktör kazasında ölen baba ve oğlu, toprağa verildi
Traktör kazasında ölen baba ve oğlu, toprağa verildi
Traktör kazasında ölen baba ve oğlu, toprağa verildi
Traktör kazasında ölen baba ve oğlu, toprağa verildi
Traktör kazasında ölen baba ve oğlu, toprağa verildi
Traktör kazasında ölen baba ve oğlu, toprağa verildi
Traktör kazasında ölen baba ve oğlu, toprağa verildi
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Kaynak: DHA

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