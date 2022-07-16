Son dakika haberi: Traktör kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Traktör kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

16.07.2022 12:16
Son dakika haberi: Traktör kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Son dakika haberi: Karabük'te iki kişinin öldüğü traktör kazasında ağır yaralanan Cevdet Kalay da hastanede hayatını kaybetti.

Karabük'te iki kişinin öldüğü traktör kazasında ağır yaralanan Cevdet Kalay da hastanede hayatını kaybetti.

İki gün önce ilçeye bağlı Kuzören köyünde Hasan Kalay (75) yönetimindeki 78 EA 446 plakalı odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu iki kişi ölürken 1'i ağır olmak üzere iki kişi yaralanmıştı.

Kazada yaralandıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Cevdet Kalay (48) tedaviye alındığı yoğun bakımda tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Karabük'te dolmuşçuluk yaptığı öğrenilen Kalay'ın naaşı kılınacak olan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Kuzören, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Traktör kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

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