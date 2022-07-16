İki gün önce ilçeye bağlı Kuzören köyünde Hasan Kalay (75) yönetimindeki 78 EA 446 plakalı odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu iki kişi ölürken 1'i ağır olmak üzere iki kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İHA

Kuzören, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Traktör kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

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