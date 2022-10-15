Son dakika haber... Muayene ve sigortasız traktörle trafiğe çıktı, otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Muayene ve sigortasız traktörle trafiğe çıktı, otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

15.10.2022 17:33

Son dakika haberlerine göre Muayene ve sigortasız traktörle trafiğe çıktı, otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı Kırıkkale'de otomobilin traktör ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Muayene ve sigortasız traktörle trafiğe çıktı, otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de otomobilin traktör ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Sigortasız ve muayenesiz olduğu tespit edilen traktör ise trafikten men edildi.

Kaza, Kırıkkale- Kırşehir karayolu üzerindeki Keskin Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Uyaroğlu idaresindeki 06 EV 9616 plakalı otomobil, Arap Ulu'nun kullandığı 71 DF 037 plakalı traktöre çarptı. Metrelerce savrularak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Uyaroğlu, kazadan yara almadan kurtulurken, eşi Hatice Uyaroğlu da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan 62 yaşındaki kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri de aracın yanma riskine karşı tedbir aldı. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde, traktörün muayenesi ve sigortasının olmadığı tespit edildi. Trafikten men edilen traktör, çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kırşehir'den Ankara'ya giden otomobil sürücü Ömer Uyaroğlu, "Keskin Organize Sanayi Bölgesi'nde traktörün önüme geçmesi nedeniyle, üstünde sac ayağı ve 1 metrede sol tarafa çıkık olması nedeniyle, ben sol şeride geçtim. Sağ şeride geçemedim arkamdan araba geliyordu. Bir anlık mesele. Araba sağ tarafa sürüne sürüne geldi" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Muayene ve sigortasız traktörle trafiğe çıktı, otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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