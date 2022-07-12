Son dakika haberi | Traktörden düşen yaşlı adam sıkıştığı yerde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Traktörden düşen yaşlı adam sıkıştığı yerde hayatını kaybetti

12.07.2022 11:17
Son dakika haberi | Traktörden düşen yaşlı adam sıkıştığı yerde hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Denizli'de tarlasına çalışmak için giden yaşlı adam, traktörden düşmesi sonucu makine arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Denizli'de tarlasına çalışmak için giden yaşlı adam, traktörden düşmesi sonucu makine arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, Çivril ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Efe, traktörü ile sabah saatlerinde elma bahçesine çapa çekmeye gitti. Akşam olmasına rağmen eve dönmeyen Mehmet Efe'yi aramaya giden çocukları babalarının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine çağrılan jandarma yaptığı ilk incelemede Mehmet Efe'nin traktörden düştüğünü ve çapa makinesini çalıştıran şaft ile makine arasına sıkıştığını tespit etti.

Olay yeri incelemesinden sonra Mehmet Efe'nin cenazesi Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Işıklı Mahallesi, Mehmet Efe, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Traktörden düşen yaşlı adam sıkıştığı yerde hayatını kaybetti - Son Dakika

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