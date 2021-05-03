Traktörün altında kalan genç çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Traktörün altında kalan genç çiftçi hayatını kaybetti

TOKAT - Tokat'ta uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza; Doğancı Bağları Mahallesi tarla yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Emre Su idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yüksekten aşağı uçan traktör sulama kanalına düştü. Traktörün altında kalan genç feci şekilde can verdi. Kazayı duyan genç çiftinin yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri traktörden gencin cenazesini güçlükle çıkartıldı. Cenaze otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.