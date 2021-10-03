Son dakika haberi! TRAMVAY ELEKTRİK KABLOLARINDA ARIZA; ŞEHİTLİK DURAĞI KAPATILDI - Son Dakika

Haber-Kamera: Ahmet YEŞİLMEN/ Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Şehitlik Durağı elektrik kablolarındaki arıza nedeniyle kapatıldı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Topkapı yönüne giden bölümünde elektrik kablolarında arıza çıktı. Şehitlik Durağı kapatılırken yoğun kalabalığın oluştuğu duraklarda bazı yolcular duruma tepki gösterdi. Ekiplerin arızayı gidermek için müdahalesi devam ediyor.

"HERKES MAĞDUR"

Eyüp Ensar Yılmaz, "Geç oldu evimize gideceğiz, arıza çıkmış gidemiyoruz. Mağduruz. Bir sürü insan akbil bastı ama evine gidemeyecek. Herkes mağdur. Burada yarım saat oldu bekliyoruz. Yarın staja gideceğiz ama henüz evimize gidemiyoruz" dedi.