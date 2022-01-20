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Son dakika haberi | Tren kazası kamerada: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi | Tren kazası kamerada: 1 ölü

20.01.2022 17:31
Son dakika haberi | Tren kazası kamerada: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa haberi... Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı vatandaş, hastanede hayatını kaybederken, kaza anları ise güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı vatandaş, hastanede hayatını kaybederken, kaza anları ise güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Muratlı Saat Kulesi mevki'inde bulunan tren yolu hemzemin geçidinde meydana geldi. İddiaya göre; hemzemin geçit üzerinden Sıradükkanlar tarafına geçmek isteyen 39 yaşındaki Mutlu Ş.'ye tren çarptı. Başından darbe alan vatandaş savrularak yere düştü. Olay yerine gelen ambulansa trenin üzerinden sedyeyle atlatılarak bindirilen yaralı, daha sonra trenin çektirilmesiyle Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülebildi. İlk müdahalesinin ardından da Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kafa travması şüphesiyle tedavi altına alınan yaralı şahıs, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Trenin makinisti Ö.T. ise, ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada yaşamını yitiren Mutlu Ş.'nin cenazesi, İstanbul Hadımköy'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Öte yandan, ölümlü kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberi | Tren kazası kamerada: 1 ölü
Son dakika haberi | Tren kazası kamerada: 1 ölü

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Tekirdağ, Tren, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Tren kazası kamerada: 1 ölü - Son Dakika


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