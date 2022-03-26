Tren kazasında sağ ayağını kaybeden Eren, protez bacakla ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
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Tren kazasında sağ ayağını kaybeden Eren, protez bacakla ilk antrenmanına çıktı

26.03.2022 15:16

Amasya'da lokomotifin çarpması sonucu yaralanan ve sağ ayağı kesilen 15 yaşındaki futbolcu Eren Bulut, protez bacakla ilk antrenmanını yaptı.

Amasya'da lokomotifin çarpması sonucu yaralanan ve sağ ayağı kesilen 15 yaşındaki futbolcu Eren Bulut, protez bacakla ilk antrenmanını yaptı.

Rayların bulunduğu alandan geçmeye çalışırken lokomotifin çarpması sonucu yaralanan ve ameliyatla sağ ayağı kesilen Amasya İl Özel İdare Spor Kulübü oyuncusu Bulut, Ankara'da özel bir ortopedi merkezinde takılan protez bacakla yeni bir hayata adım attı.

Protez bacağıyla ilk antrenmanına çıkan Eren Bulut, gazetecilere, bundan sonra çok çalışacağını, hayallerini gerçekleştireceğini söyledi.

Tekrar yürüyebilmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Bulut, "Şimdiye kadar yanımda olan, bana destek veren herkese teşekkür ederim. Takım arkadaşlarım, hocalarım, büyüklerim hep yanımdaydı. Hedefim Ampute Milli Takımı. Kaldığım yerden futbol hayatıma devam edeceğim. Bugün çok sevinçliyim, sahayı ve futbolu özlemişim." ifadelerini kullandı.

Eren'in antrenörü Rasim Tufanoğlu ise mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Eren kaza geçirdiğinde üzüldüklerini ancak umutlarını kaybetmediklerini anlatan Tufanoğlu, "Hep yanında olmaya çalıştık. Dün beraber gittik, Eren'in protezleri takıldı. Eren çok mutlu oldu. Eren'in mutluğu, bizim mutluluğumuz. Bundan sonraki süreçte proteze iyice alışacak ve futbol hayatına devam edecek. İnşallah bundan sonra çok çalışacak ve Ampute Milli Takımı'na kadar yükselecek. O zaman daha çok gurur duyacağız." dedi.

Amasya'nın Kurşunlu Mahallesi'nde 14 Ocak'ta rayların bulunduğu alandan geçmeye çalışırken lokomotifin çarpması sonucu yaralanan Eren Bulut, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde ameliyat edilmiş, sağ ayağı kesilen genç sporcu hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Tren kazasında sağ ayağını kaybeden Eren, protez bacakla ilk antrenmanına çıktı
Tren kazasında sağ ayağını kaybeden Eren, protez bacakla ilk antrenmanına çıktı
Tren kazasında sağ ayağını kaybeden Eren, protez bacakla ilk antrenmanına çıktı
Tren kazasında sağ ayağını kaybeden Eren, protez bacakla ilk antrenmanına çıktı

YORUMLAR
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Tren kazasında sağ ayağını kaybeden futbolcu Eren protez bacakla yürümeye başladı Tren kazasında sağ ayağını kaybeden futbolcu Eren protez bacakla yürümeye başladı PROTEZ AYAK TAKILAN EREN, ÖZLEDİĞİ SAHALARA GERİ DÖNDÜ PROTEZ AYAK TAKILAN EREN, ÖZLEDİĞİ SAHALARA GERİ DÖNDÜ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tren kazasında sağ ayağını kaybeden Eren, protez bacakla ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika


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