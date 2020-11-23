Son dakika haberi... Triatlon'da Balıkesir bisiklet etabı heyecanı - Son Dakika

Son dakika haberi... Triatlon'da Balıkesir bisiklet etabı heyecanı

23.11.2020 13:06
Son dakika haberi... Triatlon'da Balıkesir bisiklet etabı heyecanı, System.String[]

Son dakika habere göre Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın Bisiklet etabı, Karesi ilçesi Şehit Turgut Solak Spor salonunda 33 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın Bisiklet etabı, Karesi ilçesi Şehit Turgut Solak Spor salonunda 33 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Oral B. 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın bisiklet etabı, Balıkesir'de 33 sporcunun katılımıyla yapıldı. Balıkesir'de daha önce yüzme ve koşu olarak yapılan yarışların bisiklet etabı Şehit Turgut Solak Spor Salonumuzda gerçekleştirildi.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İl bazlı olarak düzenlenen bisiklet yarışlarında, sporcular kıyasıya mücadele etti. Monte edilen bisikletlerle yarışlara katılan sporcular, pandemi nedeniyle, güvenlik kurallarına uygun bir şekilde yarıştı. Sporcuların performanslarını izleyerek heyecanlarına ortak olan İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, sporcuların sağlığı ve güvenliğinin ön planda tutulduğu ifade ederek, katılan sporcuların başarılar diledi. - BALIKESİR

Son dakika haberi... Triatlon'da Balıkesir bisiklet etabı heyecanı
Son dakika haberi... Triatlon'da Balıkesir bisiklet etabı heyecanı
Son dakika haberi... Triatlon'da Balıkesir bisiklet etabı heyecanı
Son dakika haberi... Triatlon'da Balıkesir bisiklet etabı heyecanı
Son dakika haberi... Triatlon'da Balıkesir bisiklet etabı heyecanı
Son dakika haberi... Triatlon'da Balıkesir bisiklet etabı heyecanı

Balıkesir, Triatlon, Bisiklet, Şehit, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Triatlon'da Balıkesir bisiklet etabı heyecanı - Son Dakika Spor


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