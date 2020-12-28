Son dakika haberi! Trump Covid yardımları ve hükümet fonlama planını imzaladı - Son Dakika

Son dakika haberi! Trump Covid yardımları ve hükümet fonlama planını imzaladı

28.12.2020 08:54
Son dakika haberi! Trump Covid yardımları ve hükümet fonlama planını imzaladı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, 900 milyar dolarlık karşılıksız yardım ödemelerini ve hükümetin fonlama planını içeren toplam 2.3 milyar dolarlık paketi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 900 milyar dolarlık karşılıksız yardım ödemelerini ve hükümetin fonlama planını içeren toplam 2.3 milyar dolarlık paketi imzaladı.

Trump konuyla ilgili açıklamasında, "Geniş kapsamlı fonlama ve yardım paketini, içindeki çıkarılması gereken savurgan maddeleri belirterek imzalıyorum" dedi ve ekledi:

"Kongre'ye, altı madde madde kırmızı kalemle çizilmiş versiyonu, her bir kalemin neden iptal edilmesi gerektiğini de belirten notlarla birlikte geri yollayacağım."Trump paketi, geçen hafta Kongre'de onaylandıktan sonra "uygun değil" diye nitelendirerek imzalamayı reddetmişti. "Gereksiz" öğelerin kaldırılması ve bireylere yapılan doğrudan ödemelerin 600 dolardan 2.000 dolara çıkarılması gerektiğini vurgulamıştı.ABD'de Joe Biden'in başkan olarak seçilmesinin ardından 20 Ocak'ta görevinden ayrılacak olan Trump, geçen hafta Kongre'de onaylanan tasarıyı veto etme tehdidinden geri adım atmış oldu. Trump tasarıyı imzaladığını açıklamadan önce de, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "iyi bir haberi" olduğunu belirtmiş; "Covid yardımlarıyla ilgili iyi haber var. Ayrıntılar geliyor" demişti.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Kongre, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Trump Covid yardımları ve hükümet fonlama planını imzaladı - Son Dakika Ekonomi


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