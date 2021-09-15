Son dakika haberi: TSE BAŞKANI ŞAHİN: SANAYİCİLER STANDARTLAR KONUSUNDA HASSASİYET GÖSTERİRSE BÜYÜK KAZANIMLAR ELDE EDER - Son Dakika

GAZİANTEP'te Türk Standartları Enstitüsü tarafından standardizasyon konusunun önemine dikkat çekmek amacıyla 'Standartlara Yön Ver!' konulu bilgilendirme semineri düzenlendi. Toplantıda konuşan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, TSE'nin güven garantisi olduğunu söyleyerek, sanayicilerin standartlar konusunda göstereceği hassasiyetle daha büyük kazanımlar elde edebileceğini belirtti.

Bir otelin toplantı salonunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen seminerde ürün ve hizmetlerin kalite gereklerini oluşturmak için standartların belirlenmesi ve bu konuda tüketicilerin, üreticilerin ve üniversitelerin katkısının önemi vurgulandı. Seminere Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı katıldı. Toplantıda konuşan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, TSE'nin vatandaşların yaşam düzeyini yükseltmek amacıyla standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini tarafsız, bağımsız bir şekilde yürüttüğünü belirtti.

TSE'nin ülkenin sanayisinin gelişmesine yönelik faaliyetleriyle piyasayı dengelediğini anlatan Şahin şöyle dedi:

"Standartlar da bu alanda sanayicilerimize bilgi ve teknoloji transferi, çevreci, kaliteli, güvenli üretim ve tüketim için aracılık etmekte, ekonomimizin gelişimine doğrudan veya dolaylı olarak büyük bir katkı sağlamaktadır. Bizler yenilikçi, yeşil ve yüksek katma değerli üretim anlayışını hakim kılmayı hedefleyen iş insanlarımıza, bunun ön önemli parçalarından birinin standartlar olduğunu hatırlatmak isteriz. Çünkü standartlar üreticilerimizi ve sanayicimizi daha rekabetçi yapacak, ürün ve markalarımız ile hizmetlerimizin dünyanın her bir köşesinde tanınmasını sağlayacaktır. Ülkemizi dünyanın sayılı ekonomisi arasına taşıyan sanayici ve iş insanlarımızın standartlar konusunda göstereceği hassasiyetle daha büyük kazanımlar elde edeceği kanaatindeyiz. TSE tarafından belgelendirilen binlerce firmanın on binlerce ürünü, üzerinde yer alan TSE markası, tüketiciler tarafından tanınmakta, bilinmekte, kalite ve güvenin garantisi olarak algılanmaktadır. Ayrıca sanayicilerimizin standartlar konusunda hassasiyet gösterirlerse daha büyük kazanımlar elde edecektir."