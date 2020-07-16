Son dakika haberi! TTB Yönetim Kurulu Başkanı Ergan'dan Çay Kanunu çıkarılması isteği

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, çay sektörünün ihtiyacı olan derli toplu bir kanunun acilen çıkarılmasını istedi.

Ergan, yaptığı yazılı açıklamada, TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Genel Sekreter Nazlı Genç ve yönetim kurulu üyeleriyle çay fabrikalarını ziyaret ederek, yöneticilerle görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Çayın 1985 yılında özel sektöre de açıldığını kaydeden Ergan, bugün gelinen noktada üretilen yaş çay yaprağının yarıya yakın kısmının da bu müteşebbislerin kurdukları fabrikalar tarafından işlenerek kuru çaya dönüştürüldüğünü aktardı.

Doğu Karadeniz'de fındıkla birlikte en önemli tarımsal geçim kaynağının çay olduğunu işaret eden Ergan, "Ancak sektörün derli toplu bir çay kanunu bulunmamaktadır. Yıllar önce hazırlanan bir taslak maalesef Meclis raflarında bekletiliyor. Son zamanlarda kanunla ilgili çalışmalardan söz ediliyor. Artık bu kanun acilen çıkarılmalıdır." ifadesini kullandı.