Son dakika haberi! TTK, madencileri sigortalamak için ihaleye çıkacak - Son Dakika

Son dakika haberi! TTK, madencileri sigortalamak için ihaleye çıkacak

20.12.2020 14:21
Son dakika haberi! TTK, madencileri sigortalamak için ihaleye çıkacak, System.String[]

Son dakika haberi... Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), maden ocaklarında çalışan binlerce kömür işçisinin zorunlu ferdi kaza sigortası için ihaleye çıkacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), maden ocaklarında çalışan binlerce kömür işçisinin zorunlu ferdi kaza sigortası için ihaleye çıkacak.

TTK'nin internet sitesinden yayımlanan ihale şartnamesine göre, kuruma bağlı müesseselerde istihdam edilen personel için zorunlu ferdi kaza sigortasına ilişkin ihaleye teklifler, 13 Ocak 2021'e kadar kabul edilecek.

Sigorta süresinin bir yıl olduğu belirtilen şartnamede, sözleşme imzalandıktan sonra tanzim edilmesi gereken sigorta poliçeleri, sigortaların başlangıç tarihine kadar tanzim edilerek gönderilemediği takdirde, poliçeler tanzim edilinceye kadar sigortalar geçerli olacak ve sigorta şirketince verilecek bir kuvertür mektubuyla teminat altına alınacağı ifade edildi.

Ayrıca şartnamede, ferdi kaza sigortası için kişi başına sakatlanma ve ölüm teminatının 150 bin lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Sigorta, Kömür, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! TTK, madencileri sigortalamak için ihaleye çıkacak - Son Dakika


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