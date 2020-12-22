Son dakika haberi... TÜBA 2020 ödüllerinin sahipleri belli oldu - Son Dakika

Son dakika haberi... TÜBA 2020 ödüllerinin sahipleri belli oldu

22.12.2020 16:17
Son dakika haberi... TÜBA 2020 ödüllerinin sahipleri belli oldu, System.String[]

Son dakika haber: Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA), 2020 yılı Uluslararası Akademi Ödülleri, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) ve Bilimsel Telif Eser (TESEP) ödüllerinin sahipleri belirlendi.

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA), 2020 yılı Uluslararası Akademi Ödülleri, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) ve Bilimsel Telif Eser (TESEP) ödüllerinin sahipleri belirlendi.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, Akademinin bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında ihdas ettiği ve dünyadaki bütün bilim insanlarına açık olan bu yılki "Uluslararası Akademi Ödülleri"ne Prof. Dr. Wael B. Hallaq, Prof. Dr. Murat Günel, Prof. Dr. Erik Jeppesen ve Prof. Dr. Okyay Kaynak layık görüldü.

"GEBİP Ödülü"nü 21 farklı üniversite ve 2 kurumdan toplam 31 üstün başarılı genç bilim insanı kazandı. ???????

TÜBA GEBİP Ödülü kazananlar arasında, bu yıl stratejik ve ulusal öncelikli alan olarak belirlenen "Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi" kapsamındaki "TÜBA-GEBİP Kutup Çalışmaları Ödülü"nün sahibi 4 üstün başarılı genç bilim insanı da yer aldı.

Üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretimi teşvikini amaçlayan "TESEP" kapsamında da sağlık bilimleri alanında 1, sosyal bilimler alanında 2 esere Telif Eser Ödülü verildi. 1 esere Fuat Sezgin Özel Ödülü, 1 esere Halil İnalcık Özel Ödülü ve 3 esere de Kayda Değer Eser (Mansiyon) Ödülü olmak üzere toplam 8 Türkçe bilimsel telif eser ödül aldı.

Böylelikle şimdiye kadar TÜBA-GEBİP Ödülü kazanan bilim insanı sayısı 539'a yükselirken, ödüllendirilen eser sayısı da 210 oldu.

Ödüllerin tümünün daha sonra belirlenecek bir tarihte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine verilmesi planlanıyor.

"Bilim insanlarımızın ülkemize ve insanlığa katkılarının ödüllendirilmesi önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Akademinin gelenekselleşen ödüllerinin hakem değerlendirme süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:

"3 farklı kategoride 4 bilim insanı TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü'ne, 4 farklı alanda ve ayrıca bu yıla özgü olmak üzere kutup çalışmaları alanında da 4 bilim insanı dahil toplam 31 bilim insanı TÜBA-GEBİP Ödülü'ne ve 8 eser de TÜBA-TESEP Ödülü'ne layık görüldü. Bilim insanlarımızın ülkemize ve insanlığa katkılarının ödüllendirilmesi, başarılı çalışmalarıyla genç nesilleri bilim insanlığına özendirilmeleri, ülkemizin geleceği, milli ve yerli üretimimiz ve tam bağımsızlığımız açısından da önemlidir. Bu yıl ödül alan arkadaşlarımı kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."

Şeker, "COVID-19 Özel Ödülü" başvurularının hakem değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirterek, "Süreç tamamlandığında sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak. Bu vesileyle küresel salgınla mücadelede canları pahasına gayret gösteren tüm sağlık çalışanlarına ayrıca teşekkür eder, bu süreçte vefat eden bilim insanlarımızı da şükran ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Murat Günel, Antarktika, Erik, Tüba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... TÜBA 2020 ödüllerinin sahipleri belli oldu - Son Dakika Ekonomi


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