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Son dakika haberi: Tuba'yı öldüren eşine indirimli cezaya tepki - Son Dakika

Son dakika haberi: Tuba'yı öldüren eşine indirimli cezaya tepki

22.06.2021 11:10
Son dakika haberi: Tuba'yı öldüren eşine indirimli cezaya tepki, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre KONYA'da eşi Tuba Erkol'u (37), 46 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol'un (42) iyi hal indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis cezası almasına tepki gösteren ağabeyi Osman Ceran, "Kardeşimde 1 değil, 2 değil 46 bıçak darbesi var.

KONYA'da eşi Tuba Erkol'u (37), 46 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol'un (42) iyi hal indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis cezası almasına tepki gösteren ağabeyi Osman Ceran, "Kardeşimde 1 değil, 2 değil 46 bıçak darbesi var. Evin içerisi yetmeyip koridorda hatta apartmanın içerisinde bıçaklayarak öldürdü. Zevk alarak yapmış. Bu nasıl olur da, 'canavarca hisle adam öldürme' suçu kapsamına girmez, aklımız almıyor" diye konuştu.

Olay, 22 Ağustos 2019'da merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan Bekir Erkol ile eşi Tuba Erkol arasında, şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı. Tuba Erkol, 18 Ağustos'ta kendisine şiddet uygulayan eşinden şikayetçi olup, evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararından 4 gün sonra eve gelen Bekir Erkol, tartıştığı eşi Tuba Erkol'u,  çocuklarının gözü önünde 46 yerinden bıçakladı. Tuba Erkol yaşamını yitirirken, polisi arayıp teslim olan Bekir Erkol, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Yürütülen soruşturma  kapsamında 'canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçundan hakkında iddianame hazırlanan Bekir Erkol, Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince yargılandı.  Bekir Erkol,  25 Mayıs 2021 tarihinde görülen karar  duruşmasında  'eşi kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.  Mahkeme heyeti, suçu haksız tahrik altında işlediği ve duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 18 yıl 4 aya indirdi.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDIMahkeme tarafından açıklanan gerekçeli kararda olayın 'canavarca hisle' gerçekleştirdiğini gösteren somut bir delilin olmadığına işaret edildi. Kararda 46 bıçak darbesi olmasının bu bendin uygulanmasını gerektirmediği, canavarca histe sanığın eziyet ederek öldürme olayından bir haz, bir mutluluk duyması gerektiği, somut olayda sanığın bir haz ve zevk duyduğunu gösterir bir delilin olmadığı, olayı ani gerçekleştiği, sanığın o an şuurunu kaybedip eşine defalarca vurduğu, canavarca hisle işlendiği yönünde somut bir delilin bulunmaması nedeniyle şüpheden sanığın yararlanacağı evrensel hukuk ilkesi dikkate alınarak canavarca hissin olmadığı belirtildi. AİLEDEN KARARA TEPKİ Tuba Erkol'un ağabeyi Osman Ceran, gerekçeli karara tepki gösterdi. Ceran, şunları söyledi: "Çok ağır bir travma geçiriyoruz. Ailem, çocuklarım ve yeğenlerim olarak. Olayın ardından çocukları alıp annesinin evine giderken çocuklara bıçak çekiyor. Çocuklar 'baba, annemiz ölüyor' demelerine karşılık 'Sizi de öldürürüm, gebertirim burada' diyerek çocukların sırtına bıçağı dayayıp annesinin evine götürüyor. Çocukların daha sonra bizimle konuşmalarında 'Babamın üzerinde annemin etleri vardı' dediler. Yani rahmetli kız kardeşim o kadar hunharca katledildi ki, aldığı bıçak darbeleri yüzünden şahsın üzerine et ve deri parçaları yapışmış."'AKLIMIZ ALMIYOR'Ceran, "Bu yaratık zaten zevk almış. 2-3 bıçak vurup kaçmıyor. Tokat  atmıyor.  Kardeşimde 1 değil, 2 değil 46 bıçak darbesi var. Evin içerisi yetmeyip koridorda hatta apartmanın içerisinde bıçaklayarak öldürdü. Zevk alarak yapmış. Bu nasıl olur da, 'canavarca hisle adam öldürme' suçu kapsamına girmez, aklımız almıyor" dedi. Yerel mahkemenin kararına itiraz için istinaf mahkemesine başvurduklarını ifade eden Ceran, "Şu an dosyamız istinaf mahkemesinde. Umarım istinaf bu kararı bozar. İnşallah tekrar yargılama süreci olur. Umarız ki en üst seviyeden cezasını bulur. Biz bu süreçte yalnız kaldık. Devlet büyüklerimizin bizim gibi mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olmasını istiyoruz" diye konuştu.


Son dakika haberi: Tuba'yı öldüren eşine indirimli cezaya tepki
Son dakika haberi: Tuba'yı öldüren eşine indirimli cezaya tepki
Son dakika haberi: Tuba'yı öldüren eşine indirimli cezaya tepki
Son dakika haberi: Tuba'yı öldüren eşine indirimli cezaya tepki
Son dakika haberi: Tuba'yı öldüren eşine indirimli cezaya tepki
Son dakika haberi: Tuba'yı öldüren eşine indirimli cezaya tepki
Son dakika haberi: Tuba'yı öldüren eşine indirimli cezaya tepki

Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Tuba'yı öldüren eşine indirimli cezaya tepki - Son Dakika


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