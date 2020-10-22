Son dakika haberi... TÜBİTAK Başkanı Mandal 4. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... TÜBİTAK Başkanı Mandal 4. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması

22.10.2020 11:33
Son dakika haberi... TÜBİTAK Başkanı Mandal 4. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, kutup araştırmalarında yapılan çalışmaların gelecek yıllarda yaşanabilecek küresel değişimi ortaya koyduğunu belirterek, "Çalışmalar, ülkemizin özellikle araştırma çalışmalarında sürekli takip eden...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, kutup araştırmalarında yapılan çalışmaların gelecek yıllarda yaşanabilecek küresel değişimi ortaya koyduğunu belirterek, "Çalışmalar, ülkemizin özellikle araştırma çalışmalarında sürekli takip eden olmaktan çok, takip edilecek boyuta dönüşümünde önemli ve kıymetli." dedi.

Mandal, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsünce online düzenlenen 4. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı'nın açılışında konuştu.

TÜBİTAK'ın kutup araştırmaları sürecine bakışını anlatan Mandal, araştırmaların "birlikte çalışma yaklaşımı" çerçevesinde yürütüldüğünü, böylece farklı disiplinlerden ve kurumlardan kişilerin bir araya geldiğini söyledi.

Kutup araştırmaları kapsamında yapılan çalışmaların diğer disiplinlere veya karşılaşabilecek sorunların çözümüne katkı sağlayabileceğini dile getiren Mandal, "Ülkemizde aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları 6-7 ayda önemli bir aşamaya gelmişse, bunun arkasında kutup araştırmalarında da uygulanan birlikte iş yapma modeli geliyor." diye konuştu.

"Yapılan çalışmalar sürecin öncüsü olabilmenin göstergesi"

Mandal, konuyla ilgili çalışmaların sürecin takipçisi değil öncüsü olmak açısından önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Buradaki çalışmalar, ülkemizin özellikle araştırma çalışmalarında sürekli takip eden olmaktan çok, takip edilecek boyuta dönüşümünde önemli ve kıymetli. İklim odaklı süreçlerde neler gelecekte alarm veriyor noktasına bakıldığı zaman bunların ikisinin hatta üçünün tamamen kutuplarla ilişkilenmiş süreçler olduğunu görüyoruz. Kutup araştırmalarında yapılan çalışmalar esasında tüm küresel değişimin gelecek yıllara ilişkin göstergeleri."

"Ülkenin görünürlüğü arttı"

Çalışmaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, ülke düzeyinde kurumsallaştığını belirten Prof. Dr. Mandal, uluslararası boyutta da ülkenin görünürlüğünün arttığını ifade etti.

Mandal, kutup bölgesiyle veri alışverişinin devam ettiğini, geçici üs konumundan daimi üsse, gözlemci üyelikten kalıcı üyeliğe doğru gidildiğini anlatarak, "Yapılanlar günübirlik değil, heves de değil. 2018-2022 yılları arasında konmuş ulusal kutup araştırmaları programı kapsamında, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde süreci yönetmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜBİTAK projeleri için bursiyer ve stajyer araştırmacı öğrencilere yönelik çağrılar yaptıklarını hatırlatan Mandal, "Sadece ulusal boyutlarda değil kutup çalışmaları gibi uluslararası olan araştırmacılara yönelik projeler de oluyor. Geçen yıl başlattığımız açık bilim politikasında, disiplini itibarıyla en etkinlerinden olan kutup araştırmalarımız bizim için kıymetli." dedi.

araştırma, Marmara, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... TÜBİTAK Başkanı Mandal 4. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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