Son dakika haberi: TÜBİTAK ile CeNAT-CONARE arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Kosta Rika Ulusal Teknoloji Merkezi- Yükseköğretim Kurulu (CeNAT-CONARE) arasında mutabakat zaptı imza edildi.

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas'ın, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ı ziyaretinde iki kurum arasında mutabakat zaptı imzalandı.

İkili iş birliği anlaşmasıyla Türk ve Kosta Rikalı araştırmacıların ortak projeler geliştirmesine olanak sağlayacak ortak çağrıların 2021 yılı başında açılması hedefleniyor.

Söz konusu anlaşmayla Kosta Rika'nın 5 devlet üniversitesini kapsayan çağrılar açılabilecek ya da bu üniversitelerle doğrudan iş birliği yapılabilecek.