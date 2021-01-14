Son dakika haberi: Tufanbeyli'de yılın ilk karı yağdı, çocuklar kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı - Son Dakika

Son dakika haberi: Tufanbeyli'de yılın ilk karı yağdı, çocuklar kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı
14.01.2021 09:39
Son dakika haberler... Tufanbeyli'de yılın ilk karı yağdı, çocuklar kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde çocuklar kar sevinci yaşadı Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yağan yılın ilk karı çocukları sevindirdi.
Tufanbeyli'de yılın ilk karı yağdı, çocuklar kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde çocuklar kar sevinci yaşadı
ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yağan yılın ilk karı çocukları sevindirdi.
Tufanbeyli ilçesinde dün öğleden sonra yılın ilk karı düştü. Kar yağışı sabaha kadar devam ederken bu durum en çok çocukları sevindirdi. Kar yağışıyla birlikte akşam olmasına rağmen sokaklara çıkan çocuklar kar topu oynayıp kayarak karın keyfini çıkardı.
İlçe merkezinde kar kalınlığı 25 santime kadar çıkarken mahallelerde 1 metreyi buldu.
Kar yağışı dururken vatandaşların kar küreme telaşı başladı.
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