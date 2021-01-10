Son dakika haber: Tüfek fabrikasında 'pandemi sosyal alanı' - Son Dakika

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde yaklaşık 450 çalışanı olan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'ne ait silah fabrikasında işçilerin hem motivasyonlarını artırmak hem de pandemi tedbirleri kapsamında dinlenmeleri için 'pandemi sosyal alanı' oluşturuldu. Kooperatifin satış ve pazarlama müdürü Abdussamet Güzel, "Buradaki maksadımız, çalışan arkadaşlarımızın motivasyonunu yükseltmek ve çay molalarında sanki doğal ortamda oturuyormuş hissi verebilmektir" dedi.

Beyşehir'in Huğlu Mahallesi'nde çok sayıda av tüfeği üretim atölyesi bulunuyor. Bazıları da bir araya gelip Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi çatısı altındaki silah fabrikasında üretimini sürdürüyor. Türk Standartları Enstitüsü tarafından 'Covid- 19 güvenli üretim' sertifikası alan fabrikada, işçilerin de pandemi şartlarında daha rahat çalışması için alan oluşturuldu. Üretim yapılan makinelerin arasında suni çim, ahşap tabure ve masalardan oluşturulan pandemi sosyal alanında işçiler, mola saatinde, sosyal mesafe ve pandemi tedbirleri kapsamında çayını ve kahvesini içebiliyor.

MOTİVASYONU ARTIRMAK İÇİN YAPILDI

Kooperatifin satış ve pazarlama müdürü Abdussamet Güzel, pandemi sosyal alanını, bu pandemi döneminde işçilere güzel bir alan oluşturup, motivasyonlarını artırmak için yaptıklarını belirtti. Güzel, şunları söyledi:

"Fabrikanın yönetim kurulunca, buradaki arkadaşlarımızın motivasyonunu, verimliliğini artırmak adına araştırma yapıldı. Bu araştırmalar neticesinde de yağ ve metalin yoğun olduğu atölyede tamamen doğal bir ortam oluşturulmasına karar verildi. Bu kararla böyle bir projeyi hayata geçirmiş olduk. Buradaki maksadımız, çalışan arkadaşlarımızın motivasyonunu yükseltmek ve çay molalarında sanki doğal ortamda oturuyormuş hissi verebilmektir. Yine atölyeye gelen ziyaretçilerimize böyle uygun bir ortam hazırlamaktır. Daha önce böyle bir örnek görmedik. Özellikle yeşil alanların insana daha çok huzur verdiğini anladık. Onların daha farklı bir ortamdaymış gibi işlerine devam edebilecekleri bir yer olacağını düşündük."

POZİTİF ENERJİ VERİYOR İşçilerdan Hasan Çınar da pandemi sosyal alanının kendilerine pozitif enerji verdiğini belirtti. Bu alanın işçiler düşünülerek yapılmasından dolayı da mutlu olduklarını ifade eden Çınar, "Bu alan bizim için çok iyi oldu. Bize pozitif enerji verdi. Çalışma arkadaşlarımla molaya çıktığımızda sanki bir çay bahçesiymiş gibi oturuyoruz, sohbetlerimizi ediyoruz. Öğle molalarımızda buraya oturup güzel vakit geçirebiliyoruz. Çay alırken de sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz, oturma düzenimiz sosyal mesafe kurallarına uygun. Hem sağlıklı bir ortam hem de pozitif bir enerji yaratarak burada değerli vakitler geçiriyoruz. Arkadaşlarımızla iş yerine geldiğimiz zaman bize değer verildiğini hissediyoruz. Molalarda makinelerin kenarlarında veya arkasında oturmaktansa hep birlikte burada oturup sanki dışarıdaymışçasına güzel bir vakit geçiriyoruz" diye konuştu.