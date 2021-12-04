TÜFEKLE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ATEŞ AÇTILAR - Son Dakika

TÜFEKLE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ATEŞ AÇTILAR

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, bir apartmanın önünde bulunan otomobile kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, bir apartmanın önünde bulunan otomobile kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı. Araç hasar görürken, polis soruşturma başlattı. Olay saat 01.30 sıralarında, Karasu Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Eda D.?nin evinin önüne park ettiği otomobile gece yarısı kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı. 3 katlı binada yaşayanlar büyük korku yaşarken, polise haber verildi. Saçmalar nedeniyle aracın kaportası hasar gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan kişilerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Eda D. polis merkezine giderek ifade verirken, şikayetçi oldu. Soruşturma devam ediyor.

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