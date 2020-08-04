Son dakika haberi: Tüfekle oynarken kız kardeşini vurdu - Son Dakika

Olay, öğleden sonra, ilçenin kısalındaki Atmalıkaşanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa D., babasına ait tüfekle oynarken silah birden kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar o sırada yanında bulunan kardeşi Denizcan D.'nin başına isabet etti. Kanlar içinde kalan küçük kız, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Denizcan D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 06:23

Kaynak: DHA

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