Üye Girişi
Son dakika haberi! Tüfenkci: "Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız" - Son Dakika

Son dakika haberi! Tüfenkci: "Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız"

22.09.2021 16:12
Son dakika haberi! Tüfenkci:

Son dakika gelişmesine göre AK Parti Malatya Milletvekili, MKYK Üyesi Tüfenkci, gündemi değerlendirirken, "Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili, MKYK Üyesi Tüfenkci, gündemi değerlendirirken, "Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, gündeme dair yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Toplantısında yaptığı konuşmayla ve dik duruşuyla bir kez daha ne kadar önemli bir lider olduğunu herkese kanıtladığını söyledi.

Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak sorunlarına karşı yine dik bir duruş ve ders niteliği taşıyan bir konuşmayla dikkat çekmiştir. Cumhurbaşkanımızı hiç bir zaman yalnız bırakmayacağız inşallah" dedi.

"Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız"

Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler toplantısında yaptığı konuşmaya dair de açıklamada bulunarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelemiz devam ediyor. Türkiye'miz güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Artık Batı'nın ve Amerika'nın güdümünde bir Türkiye yok. Vatandaşlarımızın geleceğini düşünen, kendi dış politikasını belirleyen ve enerji üstü konumuna gelen bir Türkiye var. Gencini, yaşlısını mağdur etmeyen bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yürüdüğü bu yolda asla yalnız bırakmayacağız. Bölgede kimin oyun kurduğunu görmemiz lazım, bizler figüran değiliz. Dünyanın nasıl yönetildiğini ve kimlerin çıkarı için ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Amerika'da açılan Türk Evi'nin taşıdığı vizyon ve misyon oldukça manidar. Türk Evi'nin bir katının Kıbras'a ayrılmadı da bu bakımdan önemli. Bu anlamda Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma bir manifesto niteliği taşıyordu. Sadece ülkesi için değil, dünyadaki tüm mazlumlar için endişelenen, dertlerine ortak olan bir lider olduğunu hepimize göstermiştir" diye konuştu.

"Malatya büyük yatırımlar aldı"

Milletvekili Tüfenkci, Malatya gündemi ve yatırımlara dair de konuşarak, "Hemşerilerimden istirham ediyorum, lütfen aşınızı olun. Bir daha kapanma yaşamamamız için aşı olmalıyız. Yerli aşımızın da üretime başlamasıyla birlikte inşallah daha güzel günler göreceğiz. Malatya yatırım ve hizmet alımında bölgesinde durumu iyi olan illerin başında geliyor. Sanayisi, eğitimi, ulaşımı, ekonomisi ve şehirleşmesiyle sürekli büyüyen, gelişen bir Malatya var. Bakanlığımız döneminde başlayarak, arkadaşlarımız ve milletvekillerimizle takibine yaptığımız, daha sonra nihayete erdirdiğimiz Lisanslı Depoculuk, Onkoloji Hastanesi, Kuzey Çevreyolu, Battalgazi Devlet Hastanesi, Turgut Özal Üniversitesi, Üniversite Sanayi işbirliğiyle yaptığımız üniversite kampüsü, kuşak yolları, Karaciğer Nakil Hastanesi, ilçe Hastaneleri, Vagon Onarım Fabrikası'nın Kızılay'a devri, Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü, Malatya Sanayisinin teşvik bölgesine alınması gibi konular başta olmak üzere birçok konuda önemli aşamalar kat ettik. İnşallah eksiklerimizi de hızlı bir şekilde gidereceğiz. Özellikle Tekstilkent Projeleri ile istihdama büyük bir kapı açılmış olacak" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Son dakika haberi! Tüfenkci: Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Milletvekili, Türkiye, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Tüfenkci: 'Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız' - Son Dakika


Son Dakika

Beşiktaş'tan gündem olan Balotelli açıklaması: Sportif sabıkalı malum futbolcu 17:52 Beşiktaş'tan gündem olan Balotelli açıklaması: Sportif sabıkalı malum futbolcu İç karartan gelişmeyi Eski BOTAŞ müdürü anlattı: Doğal gaz fiyatları yıl sonuna kadar yüzde 30 zamlanacak 17:39 İç karartan gelişmeyi Eski BOTAŞ müdürü anlattı: Doğal gaz fiyatları yıl sonuna kadar yüzde 30 zamlanacak Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı 17:19 Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı
Herkes gelecek iyi bir haberi bekliyor! Radardan çıkan uçak düştü, enkaza ulaşılamıyor 17:12 Herkes gelecek iyi bir haberi bekliyor! Radardan çıkan uçak düştü, enkaza ulaşılamıyor Dehşete düşüren olay! Hayalini kurduğu üniversiteye gidemeden, yatağında ölü bulundu 17:03 Dehşete düşüren olay! Hayalini kurduğu üniversiteye gidemeden, yatağında ölü bulundu Son dakika! Meteoroloji'den çiftçilere önemli uyarı: Kayseri, Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta don bekleniyor 16:54 Son dakika! Meteoroloji'den çiftçilere önemli uyarı: Kayseri, Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta don bekleniyor
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı 16:11 Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi 15:23 Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi

Son Dakika Haberleri
17:53 Freni patlayan kamyon, dehşeti yaşattı! Yokuş aşağı giderken önüne ne kattıysa ezdi geçti
17:51 Beşiktaş'tan gündem olan Balotelli açıklaması: Sportif sabıkalı malum futbolcu
17:42 ABD'li fenomen cinayete kurban gitmiş! Polis her yerde katili arıyor, nişanlısı ilk şüpheli
17:38 İç karartan gelişmeyi Eski BOTAŞ müdürü anlattı: Doğal gaz fiyatları yıl sonuna kadar yüzde 30 zamlanacak
17:21 Erol Bulut'un takımı Gaziantep'in attığı gol, Türk futbol tarihine geçti
17:19 Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı
17:12 Herkes gelecek iyi bir haberi bekliyor! Radardan çıkan uçak düştü, enkaza ulaşılamıyor
17:08 Son Dakika! Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması: Şu anda ABD sorumlulukları yerine getirmedi
16:59 Son dakika: A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un maaşı belli oldu! TFF, 1.5 milyon euro maaş ödeyecek
16:54 Son dakika! Meteoroloji'den çiftçilere önemli uyarı: Kayseri, Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta don bekleniyor
Freni patlayan kamyon, dehşeti yaşattı! Yokuş aşağı giderken önüne ne kattıysa ezdi geçti Freni patlayan kamyon, dehşeti yaşattı! Yokuş aşağı giderken önüne ne kattıysa ezdi geçti         
17:53
ABD'li fenomen cinayete kurban gitmiş! Polis her yerde katili arıyor, nişanlısı ilk şüpheli ABD'li fenomen cinayete kurban gitmiş! Polis her yerde katili arıyor, nişanlısı ilk şüpheli         
17:42
Erol Bulut'un takımı Gaziantep'in attığı gol, Türk futbol tarihine geçti Erol Bulut'un takımı Gaziantep'in attığı gol, Türk futbol tarihine geçti         
17:21
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti         
17:17
Son Dakika! Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması: Şu anda ABD sorumlulukları yerine getirmedi Son Dakika! Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması: Şu anda ABD sorumlulukları yerine getirmedi         
17:09
Son dakika: A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un maaşı belli oldu! TFF, 1.5 milyon euro maaş ödeyecek Son dakika: A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un maaşı belli oldu! TFF, 1.5 milyon euro maaş ödeyecek         
17:00
Eterle bayıltıp ''İt gibi gebereceksin'' dediği karısını bıçakladı, sabaha kadar başında ölüm nöbeti tuttu Eterle bayıltıp ''İt gibi gebereceksin'' dediği karısını bıçakladı, sabaha kadar başında ölüm nöbeti tuttu         
16:35
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım         
15:23
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi         
14:38
Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü         
14:27
Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin         
12:07
Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı         
11:42
Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı         
11:36
Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı         
09:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 18:07:28. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Tüfenkci: "Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement