Son dakika haberi! Tüketici fiyatları Temmuz'da yüzde 0.58 artttı (2)

İstanbul , 4 Ağustos (HA) - Tüketici fiyatları Temmuz'da yüzde 0.58 arttı, yıllık enflasyon yüzde 11.76 oldu.

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Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 10:20

Kaynak: DHA

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