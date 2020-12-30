Son dakika haberi: Tuma Çelik hakkında cinsel istismardan iddianame hazırlandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Tuma Çelik hakkında cinsel istismardan iddianame hazırlandı
30.12.2020 16:52
Son dakika haber: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklama, "27. dönem bağımsız Milletvekili Tuma Çelik hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan yürütülen soruşturma tamamlanarak, adı geçen hakkında atılı suçtan Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere iddianame tanzim olunduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
(Abdullah Sarica/İHA)
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