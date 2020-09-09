Ziyaret sırasında Tümgeneral Fuat Güney'e Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak da eşlik etti.

Vali Şahin, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek, Güney'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Tümgeneral Güney, Batman Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti - Son Dakika

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