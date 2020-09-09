Son dakika haberi! Tümgeneral Güney, Batman Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti - Son Dakika

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, Batman Valisi Hulusi Şahin'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Vali Şahin, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek, Güney'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Ziyaret sırasında Tümgeneral Fuat Güney'e Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak da eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 14:49 - Kaynak: AA
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