TUNCELİ'DE 2 KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASINA 8 TUTUKLAMA - Son Dakika
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TUNCELİ'DE 2 KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASINA 8 TUTUKLAMA

01.04.2022 12:07

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, 13 ile 14 yaşlarındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında 18 yaşından küçüklerin de olduğu 8 şüpheli tutuklandı.

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, 13 ile 14 yaşlarındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında 18 yaşından küçüklerin de olduğu 8 şüpheli tutuklandı.

Pertek'te 14 yaşındaki kız çocuğu, okulunun yakınlarındaki tenha bölgede 2 kişinin cinsel istismarına uğradığını ailesine anlattı. Bunun üzerine aile, polise giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Mağdur çocuğun ifadesi sonrası soruşturma genişletildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğun ifadeleri doğrultusunda 13 yaşında kız çocuğunun daha cinsel istismara uğradığını tespit etti. Çocuklar, Pertek Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk İzleme Merkezi'ne sevk edildi. Kız çocuklarının buradaki ifadelerinin ardından 4 şüpheli, gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 4 şüphelinin sorgusuyla 2 kız çocuğuna 4 kişinin daha cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine gözaltı sayısı, 8'e yükseldi.

Aralarında 18 yaşından küçüklerin de olduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe kuvvetli suç şüphesi bulunmasından dolayı tutuklandı. Soruşturma dosyasına gizlilik kararı da getirildi.

TUNCELİ'DE 2 KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASINA 8 TUTUKLAMA
TUNCELİ'DE 2 KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASINA 8 TUTUKLAMA
TUNCELİ'DE 2 KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASINA 8 TUTUKLAMA

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TUNCELİ'DE 2 KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASINA 8 GÖZALTI TUNCELİ'DE 2 KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASINA 8 GÖZALTI Son dakika haber | Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 8 gözaltı Son dakika haber | Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 8 gözaltı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUNCELİ'DE 2 KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASINA 8 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: TUNCELİ'DE 2 KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASINA 8 TUTUKLAMA - Son Dakika
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