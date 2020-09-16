Son dakika haberi | Tunceli'de askeri helikopter yaylada rahatsızlanan kişi için havalandı
Gelen son dakika haberine göre Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde yaylada rahatsızlanan kişi, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde yaylada rahatsızlanan kişi, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Nazımiye ilçesi Eğribelen Yaylası'nda 56 yaşındaki Kahraman Şirin'in rahatsızlandığı bilgisinin alındığı belirtildi.
Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla ekiplerin direkt olay yerine gittiği kaydedilen açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız ile Sağlık Müdürlüğümüzün gayretleriyle helikopter ile bölgeden alınan hastamız Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Tunceli, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 19:53 - Kaynak: AA
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