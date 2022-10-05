Son dakika haberi... Tunceli'de durdurulan araçta tarihi eser ele geçirildi: 3 gözaltı

TUNCELİ'de şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 1 sikke ile 6 adet çeşitli ebatlarda tarihi obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aktuluk Mahallesi'nde bir aracı takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan aramada, kazı işlerinde kullanılan metal dedektör, jeneratör, hilti ve çekiç ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişinin üzerinde yapılan aramada ise 1 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda 6 obje ele geçirildi. Ele geçirilen sikke ve objeler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.