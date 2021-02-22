Son dakika haberi! Tunceli'de Eren-7 Mercan-Munzur operasyonunda 2 sığınak imha edildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Tunceli'de Eren-7 Mercan-Munzur operasyonunda 2 sığınak imha edildi
22.02.2021 17:02
Son dakika haberi... Tunceli'de devam eden Eren-7 Mercan-Munzur operasyonu kapsamında 2 sığınak imha edilirken, 100 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Tunceli'de devam eden Eren-7 Mercan-Munzur operasyonu kapsamında 2 sığınak imha edilirken, 100 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Eren-7 (Mercan-Munzur) Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Merkez Kırsalında 22.02.2021 günü 2 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde; 100 kilogram amonyum nitrat, 9 adet pil, 15 kilogram şeker, 10 kilogram çay, 10 çift mekap ayakkabı ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ
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