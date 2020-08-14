Son dakika haberi! Tunceli'de evde izolasyon kuralına uymayanlar karantina yurtlarına yerleştirilecek

Son dakika gündem haberi: Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde izolasyona alınmasına rağmen buna uymayanlar karantina yurtlarına yerleştirilecek.

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde izolasyona alınmasına rağmen buna uymayanlar karantina yurtlarına yerleştirilecek. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin önemine işaret edilerek, kurallara uyulması hususunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Test sonucu veya temas sebebiyle evinde izole edilen vatandaşlarımız, lütfen iyileşene kadar evlerinden çıkmasın. Evde izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlarımız cezai işlem uygulanıp karantina yurtlarına yerleştirilecek."

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 13:15

Kaynak: AA

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