Son dakika haberi! Tunceli'de hırsızlık operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi! Tunceli'de hırsızlık operasyonunda 4 tutuklama

16.10.2022 09:38
Son dakika haberi! Tunceli'de hırsızlık operasyonunda 4 tutuklama

Son dakika haberi... Tunceli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Tunceli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı evlerden hırsızlık yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 6 kişiyi Osmaniye'de yakalayıp Tunceli'ye getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Tunceli'de hırsızlık operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

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