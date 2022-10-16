Tunceli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı evlerden hırsızlık yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 6 kişiyi Osmaniye'de yakalayıp Tunceli'ye getirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Tunceli'de hırsızlık operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika