Tunceli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Pülümür Vadisi'ndeki bir restoranda iki grup arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada bir kişi tarafından tabanca ile vurulan Y.B. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan Y. B, ilk müdahale sonrası Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.