Son dakika haber! TUNCELİ'DE 'KAPI DİLİ OPERASYONU'NDA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son dakika haber! TUNCELİ'DE 'KAPI DİLİ OPERASYONU'NDA 4 TUTUKLAMA

15.10.2022 23:44

Edinilen son dakika gelişmesine göre TUNCELİ'de kredi kartıyla kapı dillerini düşürüp hırsızlık yaptıktan sonra Osmaniye'ye kaçan 6 şüpheli, iki ilin ortak 'Kapı Dili Operasyonu' ile yakalanarak gözaltına alındı.

TUNCELİ'de kredi kartıyla kapı dillerini düşürüp hırsızlık yaptıktan sonra Osmaniye'ye kaçan 6 şüpheli, iki ilin ortak 'Kapı Dili Operasyonu' ile yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Tunceli'de evden hırsızlık ihbarlarının artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce özel ekip kuruldu. İhbarları değerlendiren ekiplerce çalışma başlatıldı. Kredi kartlarıyla kapı dillerini düşürüp hırsızlık yaptığı belirlenen 6 şüpheli tespit edildi. En son bir evde daha soygun yapan şüphelilerin Osmaniye'ye kaçtığı belirlendi. Tunceli ile Osmaniye Emniyet Müdürlükleri tarafından ortak 'Dil Operasyonu' planlandı. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alınıp Tunceli'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Tunceli 3. sayfa haberleri | Tunceli'de kapı dilini düşürüp hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı Tunceli 3. sayfa haberleri | Tunceli'de kapı dilini düşürüp hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı 33 EVDEN 3 MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI 33 EVDEN 3 MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kaynak: DHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Osmaniye, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! TUNCELİ'DE 'KAPI DİLİ OPERASYONU'NDA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! TUNCELİ'DE 'KAPI DİLİ OPERASYONU'NDA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika
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