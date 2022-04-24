Son dakika haberleri... TUNCELİ'DE KORKULUĞU KIRILAN KÖPRÜDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberleri... TUNCELİ'DE KORKULUĞU KIRILAN KÖPRÜDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

24.04.2022 11:31

Son dakika gündem haberi... TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi Munzur Gözeleri'nde ahşap köprünün korkuluğunun kırılmasıyla Munzur Çayı'na düşen Ayşen Gür (63), hayatını kaybetti.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi Munzur Gözeleri'nde ahşap köprünün korkuluğunun kırılmasıyla Munzur Çayı'na düşen Ayşen Gür (63), hayatını kaybetti.

Olay, Ovacık ilçesine bağlı Munzur Gözeleri'nde meydana geldi. Tunceli'den eşi ve çocuklarıyla gözeleri görmeye gelen Ayşen Gür, Munzur Çayı üzerindeki ahşap köprüye çıktı. Gür, köprünün korkuluğunun kırılmasıyla 1,5 metre yükseklikten düştü. Başını taşa vuran ve ağır yaralanan Gür, çağrılan ambulansla Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gür, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gür'ün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri... TUNCELİ'DE KORKULUĞU KIRILAN KÖPRÜDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ
Son dakika haberleri... TUNCELİ'DE KORKULUĞU KIRILAN KÖPRÜDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ
Son dakika haberleri... TUNCELİ'DE KORKULUĞU KIRILAN KÖPRÜDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ
Son dakika haberleri... TUNCELİ'DE KORKULUĞU KIRILAN KÖPRÜDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

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Tunceli'de köprüden düşen kadın hayatını kaybetti Tunceli'de köprüden düşen kadın hayatını kaybetti Son dakika haberleri! CAM SİLERKEN 2'NCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ Son dakika haberleri! CAM SİLERKEN 2'NCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... TUNCELİ'DE KORKULUĞU KIRILAN KÖPRÜDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... TUNCELİ'DE KORKULUĞU KIRILAN KÖPRÜDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ - Son Dakika
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