Tunceli'de kumar oynayan ve oynatana 11 bin 900 TL ceza - Son Dakika

Tunceli'de kumar oynayan ve oynatana 11 bin 900 TL ceza
01.11.2020 10:29
Tunceli'de yapılan denetimlerde il merkezinde faaliyet gösteren bir kıraathanede kumar oynayan 2 şahıs ile işletme sahibine 11 bin 900 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.
Tunceli'de yapılan denetimlerde il merkezinde faaliyet gösteren bir kıraathanede kumar oynayan 2 şahıs ile işletme sahibine 11 bin 900 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.
Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde yapılan denetimlerde; İl Merkezimizde faaliyet gösteren bir kıraathanede kumar oynadıkları tespit edilen 2 şahsa ve işletme sahibi olan 1 şahsa 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282.Maddesi ve 5236 Sayılı Kabahatler Kanununun 34.Maddesi gereğince toplamda 11.900 TL idari para cezası uygulanmış, ayrıca işletme sahibi hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan adli işlem başlatılmıştır" denildi. - TUNCELİ
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