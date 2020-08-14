Son dakika haberi! Tunceli'de Munzur ve Pülümür vadilerindeki tesis olmayan alanlarda ateş yakmak ve piknik yasaklandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Tunceli'de Munzur ve Pülümür vadilerindeki tesis olmayan alanlarda ateş yakmak ve piknik yasaklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Tunceli'de Munzur ve Pülümür vadilerindeki tesis olmayan alanlarda ateş yakılması ve piknik yapmanın yasaklandığı bildirildi.

Son dakika haberi! Tunceli'de Munzur ve Pülümür vadilerindeki tesis olmayan alanlarda ateş yakmak ve piknik yasaklandı, System.String[]

Tunceli'de Munzur ve Pülümür vadilerindeki tesis olmayan alanlarda ateş yakılması ve piknik yapmanın yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid-19 kapsamında bazı ek tedbirler aldı.

Buna göre, merkez ve ilçelerde maske takma zorunluğunun devamına, maske ve sosyal mesafe kuralına riayet etmeyenlere Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari para cezası kesilmesine karar verildi.

Test sonucu veya temas sebebiyle evde izolasyona tabi tutulan kişilerin, izolasyon kurallarına uymadıkları tespit edildiğinde cezai işlem uygulanması ve karantina sürecini karantina yurtlarında geçirmeleri sağlanacak.

Kamu ve özel sektör çalışanlarının yıllık izin alırken il dışına çıkmaları halinde evlerinde izin süresine dahil son 7 günü izolasyonda geçirmelerinin takibi kurumlarca yapılacak.

Hafta sonları kamu ve özel sektör çalışanlarının sağlık mazereti, yakın kaybı, resmi görevli olması gibi zorunlu haller dışında il dışına çıkmaması hususu tavsiye edilecek.

Kamu ve özel sektör çalışanlarının çalışma ortamlarında Kovid-19'a karşı gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması konusunda gerekli hassasiyet göstermeleri sağlanacak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında bulunanların maske takmasının zorunlu olması, kalabalık ortamlara müsaade edilmemesi, personelin gerekmedikçe iş yerinde misafir ve ziyaretçi kabul etmemesine, bu hususta eksiklik belirlenmesi durumunda çalışanlara gerekli yaptırım kurumlarca uygulanacak.

Kamu kurumlarında çalışan ve kronik hastalığı sebebiyle idari izinli personelin belirlenen izinler dışında il dışına çıkmamaları Salgın Denetim Merkezi ekiplerince denetlenerek ihlal tespiti halinde gerekli idari işlemler yapılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışmaların telefon, faks ve internet olmak üzere yüz yüze görüşme gerektirmeyen yöntemlerle yapılması için gerekli özendirici ve yönlendirici çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla sosyal medya hesapları aktif kullanılacak.

Belediyeler, jandarma komutanlıkları, emniyet müdürlüğü ve muhtarlar tarafından Kovid-19'a karşı önlemler için hazır anonslar düzenli olarak mahalle ve köylerde yapılacak.

Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranı değerlendirildiğinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilerek, bu kapsamda her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilecek.

Farkındalık artırıcı pankart, bilboard, el broşürü ve iş yeri gruplarına göre afişler hazırlanacak.

Apartman karantinalarında hanelerde bilgilendirici metinler hazırlanacak ve paylaşılacak.

İl merkezi ve ilçelerde sosyal mesafe kurallarına uyularak ayrı ayrı olmak üzere esnaf ve meslek grupları ile toplantılar düzenlenecek.

Pertek ve Çemişgezek ilçelerinde hizmet veren feribotların kafeterya bölümleri Sağlık Bakanlığının Salgın Yönetim ve Çalışma Rehberi esas alınarak denetlenecek ve denetim esaslarına riayet edilmemesi halinde kaymakamlarca idari para cezası uygulanacak.

Salgın denetim ekiplerine tüm kurumlar personel ve araç desteği sağlayarak ekip sayılarını artıracak.

Munzur ve Pülümür vadilerinde tesislerin olmadığı alanlarda ateş ve piknik etkinliği yasaklanacak.

Kentte basın açıklaması, yürüyüş ve benzeri etkinlikler en asgari düzeye indirilecek.

İl Özel İdaresi tarafından köy muhtarı ve azalarına tedbir ve önlemlere yönelik mesajları düzenli gönderecek.

Taziye yasağına ilişkin İl Hıfzıssıhha kararları, İl Müftülüğü ve cemevleri vasıtasıyla gerekli yerlerle paylaşılacak.

Banka ve PTT şubelerinde çalışan güvenlik personelinin sadece şube içinde değil, şube dışında da oluşan sıralara Kovid-19 tedbirleri kapsamında önlem alması ve maaş ödemesi gibi kalabalık günlerde gerekmesi halinde Emniyet Müdürlüğü tarafından tedbir alınması istenecek.

Meslek grupları ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenli toplantılar il merkezinde Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Sanatkarlar Odası, ilçelerde de kaymakamların başkanlığında yapılacak.

Düğün, nişan ve benzeri organizasyonların sık sık denetlenmesi, Kovid-19 Salgın Yönetim ve Çalışma Rehberi kapsamında gerekli önlemleri almayan, kurallara uymayan işletme ve düğün sahiplerine gerekli idari para cezası yazılacak.

Açıklamada, kararların bu gece yarısından itibaren geçerli olduğu kaydedildi.

Pülümür, Munzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 22:29

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Tunceli'de Munzur ve Pülümür vadilerindeki tesis olmayan alanlarda ateş yakmak ve piknik yasaklandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Artan vakalar sonrası Mehmet Ceyhan, yeni önerilerini sıraladı: 28 gün sokağa çıkma yasağı olmadı bari bu 6 maddeyi yapalım Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor Son Dakika: Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı Meral Akşener, tartışmalara son noktayı koydu: Cumhur İttifakı'nda yer almamız mümkün değil Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki Türk hackerlar, Yunan bakanlığın sitesini hackledi: Oruç Reis'e yaptığınız her saldırıya internet üzerinden yanıt vereceğiz Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı 4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi ABD Başkanı Donald Trump'ın küçük kardeşi Robert Trump hastaneye kaldırıldı Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi         
17:07
Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor         
16:55
Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi         
16:51
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak         
16:46
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi         
16:34
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı         
15:04
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi         
14:44
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı         
14:33
Muhabirin Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu         
14:05
Son Dakika: Galatasaray'ın ardından Trabzonspor'da da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif sonuçlandı Son Dakika: Galatasaray'ın ardından Trabzonspor'da da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif sonuçlandı         
13:17
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı         
12:32
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı         
12:09
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş         
12:03
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı         
12:02
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı         
11:52
Biletsiz bindiği uçaktan yaka paça dışarıya atıldı! Kamera anbean kaydetti Biletsiz bindiği uçaktan yaka paça dışarıya atıldı! Kamera anbean kaydetti         
11:52
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı         
11:26
Menajerler, Emre Mor'u Trabzonspor'a önerdi Menajerler, Emre Mor'u Trabzonspor'a önerdi         
11:12
ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi         
10:20
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu         
10:12
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı         
10:00
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var         
09:59
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı         
09:53
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak         
09:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahman Dilipak'a sert tepki: Tüm kadınlar adına kınıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahman Dilipak'a sert tepki: Tüm kadınlar adına kınıyorum         
08:45
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek         
08:33
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı         
08:25
Maaşını 850 bin euroya indiren Ryan Donk, G.Saray'la 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı Maaşını 850 bin euroya indiren Ryan Donk, G.Saray'la 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı         
07:58
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi         
07:58
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu         
07:58
Dilara Türüt, Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi         
07:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2020 05:04:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Tunceli'de Munzur ve Pülümür vadilerindeki tesis olmayan alanlarda ateş yakmak ve piknik yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei