Kazada, sürücü Tutuman ve diğer araçta bulunan Vedat Tükle yaralandı.

Tunceli 'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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