Tunceli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Doğukan Deniz Beyazgül yönetimindeki 62 AB 598 plakalı otomobil ile Sinan Tutuman idaresindeki 62 AC 811 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada, sürücü Tutuman ve diğer araçta bulunan Vedat Tükle yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı.
- Kaynak: AA
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