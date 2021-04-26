Son dakika haberi: Tunceli'de otomobilinde tarihi eser ele geçirilen sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

Tunceli'de otomobilinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen aslan ve melek heykeli ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen aslan ve melek figürlü iki heykel ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.