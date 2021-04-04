İmha edilen mağaradaki aramada, büyük tüp içerisine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı, el bombası fünyesi, dürbün, 20 metre elektrik kablosu, 7 çift ayakkabı, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda, güvenlik güçlerince teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen bir mağara tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında operasyon düzenlendi.

Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde, terör örgütü PKK 'ya yönelik operasyonda bir mağara kullanılamaz hale getirildi.

Gülben Ergen, 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' sözünü satışa çıkardı