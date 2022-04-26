Son dakika haberi | Tunceli'de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Tunceli'de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi

26.04.2022 20:40
Son dakika haberi | Tunceli'de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi

Bir son dakika haberine göre Tunceli'nin Hozat kırsalında gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait 2 sığınak imha edildi.

Tunceli'nin Hozat kırsalında gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait 2 sığınak imha edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli-Hozat kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınak içerisinde 3 adet büyük tüp, 7 adet küçük tüp, 2 adet akımölçer, 5 adet ampul, 70 adet ağrı kesici hap ve çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi. - TUNCELİ

Son dakika haberi | Tunceli'de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi
Son dakika haberi | Tunceli'de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi
Son dakika haberi | Tunceli'de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi

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Tunceli'de teröristlerin kullandığı belirlenen iki sığınak imha edildi Tunceli'de teröristlerin kullandığı belirlenen iki sığınak imha edildi

Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Tunceli'de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Tunceli'de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi - Son Dakika
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