Son dakika haberi! Tunceli'de teröristlerin 4 sığınağı imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Tunceli'de teröristlerin 4 sığınağı imha edildi

07.10.2022 10:30
Son dakika haberi! Tunceli'de teröristlerin 4 sığınağı imha edildi

Son dakika habere göre TUNCELİ'de, teröristlerin kullandığı 4 sığınak, jandarma ekiplerince imha edildi.

TUNCELİ'de, teröristlerin kullandığı 4 sığınak, jandarma ekiplerince imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pülümür ilçesi kırsalında yapılan operasyonda, teröristlerin kullandığı 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, 777 fişek, 2 uzun namlulu tüfek şarjörü, 1 dürbün, 24 büyük pil, 1 güneş paneli işe çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar, delil niteliğindeki malzemeler alındıktan sonra imha edildi.


YORUMLAR
500
Adıyaman haberleri: Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi yakalandı Adıyaman haberleri: Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi yakalandı Bir kilometre koştu ama jandarmadan kaçamadı Bir kilometre koştu ama jandarmadan kaçamadı KIRKLARELİ'DE 1320 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ KIRKLARELİ'DE 1320 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Tunceli'de teröristlerin 4 sığınağı imha edildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:58 Uzman isimden nükleer uyarı: Karadeniz'de çalıştırırsa Türkiye de etkilenir
15:56 Cristiano Ronaldo'nun Avrupa Ligi maçında yaptığı hareket olay oldu
15:26 İngiliz futbolseverlerden ilginç hamle! Haaland'ın yasaklanmasını istediler
15:23 Hükümetten vatandaşa müjde: KYK borç faizleri ve pandemi döneminde alınan cezalar siliniyor
15:15 Kahyanın öldürdüğü dolmuş şoförünün 10 yıl önce bir polisi öldürdüğü ortaya çıktı
15:09 Turizm işletmecisi sıkıntısını anlatırken mikrofonu açık unuttular! Belediye Başkanı ile Özhaseki arasında "He de geç gitsin" sözleri
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi vatandaşlarımız için önemli sözler: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacak
14:55 39 yaşındaki Franck Ribery, futbolu bırakıyor
14:33 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! İstinaf cezasını onadı
14:29 Geçtiğimiz hafta termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Antalya'da bugün kar yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 16:14:22. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Tunceli'de teröristlerin 4 sığınağı imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement