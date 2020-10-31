Son dakika haberi! Tunceli'de teröristlerin kullandığı birer sığınak ve mağara imha edildi - Son Dakika

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanılan bir sığınak ve bir mağaranın imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tunceli-Hozat Aliboğazı bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Teröristlerce kullanıldığı tespit edilen bir mağara ve bir sığınağın imha edildiği operasyonda, 1 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP), 1 telsiz, 1 bilgisayar, 1 hard disk, 3 pil bloğu, 9 büyük tüp, 1 uyku tulumu, 2 sırt çantası, 1 ocak, 1 soba, 50 metre çelik halat, 4 çift ayakkabı, 1 kıyafet ve yağmurluk, 100 metre branda, çeşitli gıdalar, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Açıklamada, teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.