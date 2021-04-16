TUNCELİ'DE TERÖRİSTLERİN SAKLANDIĞI 4 MAĞARA, KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika

TUNCELİ kırsalında, güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda, teröristlerin depo olarak kullandığı 4 mağara, kullanılamaz hale getirildi.

Bölgede barındığı değerlendirilen terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmek ve lojistik desteği bitirmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan ve 1062 kişilik personelin görev aldığı 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonu sürüyor. Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularından oluşan personelin yer aldığı operasyonda, Ovacık ilçesi kırsalında teröristlerin yerleştiği 4 mağara tespit edildi. Depo olarak kullanılan mağarada güvenlik güçlerince yapılan aramada; amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, telsiz komutalı patlayıcı, basma düzenekli mayın ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler, operasyon bölgesinde imha edilirken, 4 mağara ise kullanılamaz hale getirildi.