Son dakika haberi! Tunceli'de torbaya konularak ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı - Son Dakika

Tunceli'de torbaya konularak ölüme terk edilen 6 köpek yavrusu kurtarıldı.

Ana Fatma mevkisinde yürüyüş yapan bir vatandaş, torba içerisinden köpek sesi geldiğini fark etti.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, ağzı bağlı torbayı açarak 6 köpek yavrusunu çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen köpekler, veteriner tarafından tedavi edilerek koruma altına alındı.

Veteriner Baran Kar, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanların genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Köpeklerin uzun süre aç kaldığını belirten Kar, "Hem Tunceli Valiliği kanadından hem de Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak hayvanların tüm genel bakımını ve beslenmesini üstleneceğiz." dedi.