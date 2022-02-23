Son dakika haberi | Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

23.02.2022 00:57
Son dakika haberi | Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Tunceli'de polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 390 gram esrar maddesi ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli'de polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 390 gram esrar maddesi ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Şube ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; şüpheli 2 araç içerisinde toplamda; 1 kilo 390 gram esrar maddesi ile muhtelif miktarda yeşil reçete sentetik ilaç ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 3 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - TUNCELİ

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Uyuşturucu, Tunceli, Polis, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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