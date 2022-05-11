Son dakika haberi: Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonunda 4 sığınak imha edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonunda 4 sığınak imha edildi

11.05.2022 19:13
Son dakika haberi: Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonunda 4 sığınak imha edildi

Son dakika gündem haberine göre TUNCELİ'de, Eren Abluka-7 Operasyonu'nda terör örgütlerinin kullandığı 4 sığınak imha edildi.

TUNCELİ'de, Eren Abluka-7 Operasyonu'nda terör örgütlerinin kullandığı 4 sığınak imha edildi. 

Tunceli'de, 28 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu 622 personel ve 40 operasyonel timle devam ediyor. Ovacık kırsalında gerçekleştirilen arazi arama- tarama faaliyetlerinde, terör örgütlerinin kullandığı 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklar, içerisindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.  


Son dakika haberi: Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonunda 4 sığınak imha edildi
Son dakika haberi: Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonunda 4 sığınak imha edildi
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Tunceli, Şehit, Nisan, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonunda 4 sığınak imha edildi - Son Dakika


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