Son dakika haberi: Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonunda 4 sığınak imha edildi - Son Dakika

TUNCELİ'de, Eren Abluka-7 Operasyonu'nda terör örgütlerinin kullandığı 4 sığınak imha edildi.

Tunceli'de, 28 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu 622 personel ve 40 operasyonel timle devam ediyor. Ovacık kırsalında gerçekleştirilen arazi arama- tarama faaliyetlerinde, terör örgütlerinin kullandığı 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklar, içerisindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.