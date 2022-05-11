Son dakika haberi: Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonunda 4 sığınak imha edildi - Son Dakika

TUNCELİ'de, Eren Abluka-7 Operasyonu'nda terör örgütlerinin kullandığı 4 sığınak imha edildi.
Tunceli'de, 28 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu 622 personel ve 40 operasyonel timle devam ediyor. Ovacık kırsalında gerçekleştirilen arazi arama- tarama faaliyetlerinde, terör örgütlerinin kullandığı 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklar, içerisindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.
Kaynak: DHA
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