Son dakika haberi | Tunceli'deki 'Eren'lerin hayalleri gerçekleştirildi

Son dakika güncel haberine göre Şehit edilen Eren Bülbül'ün anısına Tunceli'de ki Eren'lerin hayalleri gerçekleştirildi.

Şehit edilen Eren Bülbül'ün anısına Tunceli'de ki Eren'lerin hayalleri gerçekleştirildi. Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül 3. ölüm yıl dönümünde de unutulmadı. Bu kapsamda Tunceli'de valilik koordinesinde Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenledi. Müdürlük bünyesinde hizmet alan Eren ismindeki çocukların önce talepleri alındı ardından da hayalleri gerçekleştirilerek çeşitli hediyeler verildi. Hediyelerini alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. - TUNCELİ

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 11:28

Kaynak: İHA

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