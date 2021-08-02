Son dakika haberi: Tunceli'deki örtü yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Tunceli'nin Hozat ilçesinde, üç gün önce başlayan ve kontrol altına alınan örtü yangınını soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki Yenibaş bölgesinde bir süre önce başlayan örtü yangınının, dün kontrol altına alındığı hatırlatıldı.

Ekiplerin ulaşılması zor bir alanda soğutma çalışmalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, "Yangına cesaretle müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ekiplerimize ve jandarma ile emniyet görevlilerimize, belediyelerimizin itfaiye teşkilatlarına, sağlık müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.