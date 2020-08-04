Son dakika haberi: TUNCELİ Gülistan Doku'dan 213'üncü günde de iz yok; su seviyesi 15 metre düştü - Son Dakika

Gülistan Doku'dan 213'üncü günde de iz yok; su seviyesi 15 metre düştü

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Sarısaltık Viyadüğü'nün altından geçen Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun tahliyesi çalışmalarıyla su seviyesi 15 metre düşürüldü. Doku'yu arama çalışmaları 213'üncü günde, AFAD ekiplerinin gölde botlar ile yaptıkları kıyı ve yüzey aramasıyla devam etti.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, su altı aramalarını 6 Temmuz'da sonlandırırken, yüzeyinde ve kıyıdaki çalışmalar sürdürüldü. Ailesinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığı'nca, Gülistan'ın son görüldüğü bölgedeki Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyunun tahliyesine karar verildi.

BARAJDAKİ SU TAHLİYE İŞLEMİ BİR HAFTA DAHA SÜRECEK

22 Temmuz günü Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki su tahliye işleminde bugüne kadar su seviyesi 15 metre düşürüldü. Baraj gölündeki su seviyesinin düşürülmesiyle Gülistan'ın en son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü'nün baraj gölü içindeki ayakları açığa çıktı. Su tahliye işleminin bir hafta daha süreceği öğrenildi.

Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 213'üncü günde, AFAD ekiplerinin baraj gölünde botlarla yaptıkları kıyı ve yüzey aramasıyla devam etti. Bugün yapılan arama çalışmalarında da Gülistan'a ait bir ize rastlanamadı.