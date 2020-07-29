Son dakika haberi | TUNCELİ Kayıp Gülistan'ın avukatı konuştu - Son Dakika
Son dakika haberi | TUNCELİ Kayıp Gülistan'ın avukatı konuştu
Son dakika habere göre Kayıp Gülistan'ın avukatı konuştuTunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen, savcılığın baş şüpheli Z.A.'nın mevcutlu ifadesinin alınmasına karar verdiğini söyledi.
Kayıp Gülistan'ın avukatı konuştu
Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen, savcılığın baş şüpheli Z.A.'nın mevcutlu ifadesinin alınmasına karar verdiğini söyledi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
30.07.2020 01:28:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | TUNCELİ Kayıp Gülistan'ın avukatı konuştu - Son Dakika